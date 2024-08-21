Дворец спорта «Надежда» в Серпухове получил новые автобусы

К началу учебного года Дворец спорта «Надежда» получил новые автобусы, сообщили в администрации Серпухова.

Соревнований много и их география обширна — потребность в автобусах существенно возросла. Вместительный транспорт позволит спортсменам принимать участие в ещё большем количестве выездных мероприятий.

Автобусы отвечают всем нормам безопасности. Они экологичные и современные, оборудованы камерами. Могут перевозить 55 человек.

В ближайших планах — настроить оборудование: ГЛОНАСС и тахограф. После этого можно отправлять наших спортсменов за новыми победами.

Помимо автопарка, обновляем сам Дворец спорта «Надежда». В течение июля ремонтировали универсальный спортивный зал. Объект востребован, здесь можно заниматься практически всеми видами спорта. Заменили 280 квадратных метров паркета. Поменяли освещение на современное светодиодное.

На данный момент выполняются работы по входной группе, водосточной системе и отмостке. Планируем закончить ремонт к концу сентября. Финансируются работы из бюджетных средств Городского округа. Проведение строительных работ не повлияло на работу учреждения. Все тренировки проходят по расписанию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.

01.11.2023

