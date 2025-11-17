Движение в центр Москвы перекрыли
Дептранс: перекрыто движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра Москвы
В Москве временно закрыли движение на Кутузовском проспекте по направлению в центр города, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Часом ранее движение также перекрывали на Большом Каменном мосту и Боровицкой площади.
Причина временного закрытия движения не озвучивается.
Дороги на Большом Каменном мосту и Боровицкой площади перекрывали примерно на 15 минут. Водители пользовались объездом по Садовому кольцу.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.