Движение транспорта временно закроют у «Лужников» в субботу из-за концерта

В субботу в районе спортивной арены «Лужники» будет временно перекрыто движение транспорта из-за проведения концерта, сообщает ЦОДД.

Нельзя проехать с 08:00 до окончания концерта на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также будет перекрыта дорога с 20:00 до окончания мероприятия на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая и в Проектируемом проезде № 2309.

Еще до окончания концерта на некоторых участках перекрытий временно запрещена парковка транспорта.

Столичных водителей попросили планировать свой маршрут по городу заранее и с учетом ограничений.

30 августа на Большой спортивной арене «Лужников» даст концерт певец и рэпер Егор Крид.