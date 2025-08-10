сегодня в 10:20

Движение транспорта по улицам Москвы временно ограничили в воскресенье

В столице на некоторых улицах и набережных в воскресенье ограничено движение транспорта из-за соревнований «Лига триатлона & Ironstar Москва 226», сообщается на сайте mos.ru .

Так, до 19:30 частично перекрыто движение по Госпитальному мосту. В каждом направлении открыта только одна полоса. До 11:30 закрыт участок Северо-Западной хорды по улицам Нижние Мневники и Народного Ополчения от дома 21, корпуса 1, до Крылатской улицы, участок улицы Нижние Мневники, Карамышевский мост, часть улицы Народного Ополчения.

Еще до 14:00 закрыли участок Крылатской улицы, до 23:30 запретили проезд транспорта по участку улицы Лужники, части Лужнецкой и Фрунзенской набережных.

Проезд машин ограничили до 12:00 по участку проспекта Маршала Жукова, части улицы Мневники, по Звенигородскому шоссе в сторону центра, участкам улицы 1905 года, Краснопресненской набережной и т. д.

Участники соревнований «Лига триатлона & Ironstar Москва 226» должны преодолеть дистанцию, которая включает в себя плавание 3,8 км, велогонку 180 км и бег 42,2 км.