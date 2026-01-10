Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено

На Крымском мосту возобновили движение транспорта после введение временных ограничений, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в субботу около 12:00 по московскому времени. До 13:00 движение транспорта по объекту было возобновлено.

На ручной досмотр со стороны Тамани образовалась пробка из 250 автомобилей, со стороны Керчи — из 265 транспортных средств. К 18:00 по Москве с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

