Движение после пожара на улице Тимура Фрунзе восстановлено

Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено после пожара в трехкомнатной квартире, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено», — говорится в сообщении.

15 декабря на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире, спасатели прибыли по указанному адресу и эвакуировали 8 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Дептранс Москвы предупредил автомобилистов, что перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе в районе дома № 16.