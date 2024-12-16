Движение после пожара на улице Тимура Фрунзе восстановлено
Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено после пожара в трехкомнатной квартире, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
«Движение на улице Тимура Фрунзе восстановлено», — говорится в сообщении.
15 декабря на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире, спасатели прибыли по указанному адресу и эвакуировали 8 человек, сообщили в пресс-службе МЧС по городу.
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов, что перекрыто движение по улице Тимура Фрунзе в районе дома № 16.