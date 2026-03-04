Движение после пожара на Изюмской улице в Южном Бутово восстановлено
Движение по Изюмской и 1-й Северодонецкой улицам восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Движение транспорта по Изюмской и 1-й Северодонецкой улицам было временно перекрыто в связи с возгоранием, которое произошло вечером 3 марта.
По данным Telegram-канала «112», в результате произошло обрушение здания и прилегающих хозпостроек. Площадь возгорания составляла больше 200 «квадратов».
Информации о пострадавших не поступало.
