сегодня в 04:58

Движение после пожара на Изюмской улице в Южном Бутово восстановлено

Движение по Изюмской и 1-й Северодонецкой улицам восстановлено, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Движение транспорта по Изюмской и 1-й Северодонецкой улицам было временно перекрыто в связи с возгоранием, которое произошло вечером 3 марта.

По данным Telegram-канала «112», в результате произошло обрушение здания и прилегающих хозпостроек. Площадь возгорания составляла больше 200 «квадратов».

Информации о пострадавших не поступало.

