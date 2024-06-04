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Движение поездов ввели в график на «зеленой» линии метро после сбоя

На Замоскворецкой линии столичного метро ввели в график движение поездов после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Сбой на ветке случился утром во вторник из-за проверки инфраструктуры городской подземки. Там были увеличены интервалы движения составов.

Пока специалисты занимались вводом движения в график, пассажирам предлагали воспользоваться другими линиями метрополитена или неземным общественным транспортом.

Сбой на «зеленой» ветке случился в районе 10 часов утра.