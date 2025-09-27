Движение поездов восстановили на ж/д участке под Смоленском после ДТП с фурой

Поезда возобновили движение на участке Рудня — Голынки Смоленской области, где 26 сентября на на ж/д переезде грузовик столкнулся с товарным поездом, сообщает Московская железная дорога в Telegram-канале .

Сейчас локомотивы на перегоне курсируют в штатном режиме. Кроме того, открыта дорога через переезд у деревни Рыжиково. Движение автотранспорта здесь восстановлено.

26 сентября на 439 км перегона Рудня — Голынки фура выехала на ж/д переезд на запрещающий сигнал. В результате произошло столкновение большегруза с товарным поездом.

Водитель фуры погиб, а несколько вагонов локомотива сошли с рельсов и загорелись. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Ранее следователи выдвинули версию, что происшествие могло быть спланированной диверсией.

