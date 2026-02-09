Движение поездов прервалось на участке МЦД-2

сегодня в 13:31

Сбой в движении поездов произошел в понедельник днем на участке МЦД-2 Люблино — Царицыно. В настоящее время нет движения в сторону Подольска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ближайшее время могут возникнуть задержки поездов до Подольска и Нахабина. Возможны неожиданные отмены и сокращения маршрутов.

Подольчан призвали заранее уточнять расписание перед поездкой.

Ранее сбой в движении поездов произошел на участке Солнцевской линии метро Москвы. Причина сбоя — человек упал на пути.

