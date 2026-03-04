Движение поездов на МЦК восстановлено после крупного сбоя

Транспорт

Движение поездов на МЦК против часовой стрелки успешно восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Движение поездов оказалось частично нарушено на МЦК из-за повреждения контактного провода. Инцидент произошел на остановочном пункте Шелепиха.

Пресс-служба столичного Дептранса отмечает, что движение на МЦК вводят в график.

Поломку починили железнодорожники. Причины повреждения контактного провода выясняют.  

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.             