сегодня в 17:33

Движение поездов на Курском направлении МЖД восстановили после сбоя

В 16:34 в четверг открыли движение поездов по одному пути на станции Шарапова Охота Курского направления Московской железной дороги после произошедшего сбоя, сообщает пресс-служба МЖД.

Ранее там было приостановлено движение составов из-за нарушения габарита контактной сети.

Пока на ж/д идут восстановительные работы, движение поездов в районе станции ведется по одному пути в реверсивном режиме.

Сейчас на Курском направлении составы следуют с отклонением от графика.