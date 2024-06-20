Движение поездов на Курском направлении МЖД восстановили после сбоя
Фото - © Медиасток.рф
В 16:34 в четверг открыли движение поездов по одному пути на станции Шарапова Охота Курского направления Московской железной дороги после произошедшего сбоя, сообщает пресс-служба МЖД.
Ранее там было приостановлено движение составов из-за нарушения габарита контактной сети.
Пока на ж/д идут восстановительные работы, движение поездов в районе станции ведется по одному пути в реверсивном режиме.
Сейчас на Курском направлении составы следуют с отклонением от графика.