Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро восстановили после сбоя

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро восстановлено и вводится в график после сбоя, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сбой произошел из-за человека на пути. Не было движения поездов от «Октябрьской» до «Новых Черемушек». Интервалы движения в обратном направлении были временно увеличены.

Один из поездов стоял 15 минут на станции «Третьяковская», сообщает РБК. Сначала по громкой связи заявили, что электрички стали по техническим причинам, а затем — из-за человека на пути.

Позже поезд поехал до станции «Октябрьская». Там всех пассажиров высадили.