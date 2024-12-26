Движение поездов было парализовано от станции «Жулебино» до «Текстильщиков»
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Движение поездов было временно парализовано от станции «Жулебино» до «Текстильщиков», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.
В настоящее время движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график.
Ранее в Дептрансе сообщили о сбое на «фиолетовой» ветке метро из-за человека на пути.
В настоящее время детали произошедшего неизвестны.