Движение по развязке между Володарским и Каширским шоссе открыли в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе завершили второй этап масштабной реконструкции Каширского шоссе, в рамках которого запущено движение по новой развязке с Володарским шоссе, что обеспечит бессветофорный проезд данного перекрестка и позволит значительно уменьшить дорожные заторы. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Жители очень давно ждали реализации этого проекта. На протяжении многих лет это был самый загруженный транспортный узел на территории Ленинского округа. На светофорах собирались большие заторы, в которых люди проводили до полутора часов. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и правительства региона эта масштабная работа проведена. А до конца 2026 года будут полностью выполнены третий и четвертый этапы реконструкции Каширки», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В ходе реализации второго этапа построены путепроводы, включающие пролетные строения над Каширским шоссе и трассой А-105. Открытие движения по развязке обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе и автодороги А-105 на Володарское шоссе. Это в 3 раза сократит время в пути до дома для жителей Мисайлово, Молоково, Орлово, Острова, других населенных пунктов и жилых комплексов, расположенных вдоль Володарского шоссе.

Ранее в данной локации было запущено движение по бессветофорному съезду с Володарки на А-105 в сторону Москвы, а также по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105.

В ходе 3-4 этапов будет реконструирован участок Каширского шоссе от А-105 до Володарского шоссе, построена транспортная развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе, расширен до 6-8 полос участок Каширского шоссе протяженностью 1,3 км. В результате пропускная способность трассы увеличится на 25–30%, что позволит ликвидировать дорожные заторы. В целом, транспортная доступность улучшится для 500 000 жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.