Движение по пешеходному мосту на станции «Серпухов» открыли

2 октября открылось транзитное движение по новому пешеходному переходу на железнодорожной станции «Серпухов». По нему жители могут перейти от Привокзальной площади до микрорайона имени Ногина и обратно, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спуск на платформу временно возможен только через старый пешеходный переход со стороны вокзала. После сноса старого строения движение к станции будет осуществляться через новый мост. В ближайшее время подрядчик приступит к демонтажу, который пройдет в два этапа.

Первый этап — демонтаж схода и пролётного строения со стороны 1-го Ногинского проезда, второй — демонтаж оставшихся частей старого моста. Для осуществления второго этапа также будут определены дополнительные мероприятия по перенаправлению пассажиропотока — о них сообщим дополнительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.