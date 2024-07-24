Движение по новому участку М-5 в Люберцах запустят в IV квартале 2024 г

В городском округе Люберцы продолжается реконструкция трассы М-5 «Урал» на участке с 28 по 37 км, запуск движения по основному ходу запланирован на конец четвертого квартала этого года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участок трассы протяженностью 11 км проходит через Люберцы и Раменский округ, в состав участка входит обход поселка Октябрьский. В ходе 1 этапа реконструкции выполнены работы по строительству моста через Москву-реку, искусственных сооружений и переустройству инженерных коммуникаций.

«В настоящее время в рамках реализации второго этапа продолжаются работы по строительству основного хода восьмиполосной автомобильной дороги в обход поселков Октябрьский и Островцы, транспортных развязок на пересечении с Островецким шоссе в Раменском. Всего на данном участке три развязки, 8 искусственных сооружений, готовность которых составляет 90%. Здесь ведутся работы по устройству электроосвещения, монтажу шумозащитных экранов, а также устройству дорожной одежды. Общая протяженность объекта — 11 км, из них 6 км уже в асфальтобетоне. Запуск движения по основному ходу запланирован на конец четвертого квартала этого года», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он уточнил, что завершение работ по благоустройству объекта планируется в начале 2025 года.

Реализация данного объекта вдвое увеличит пропускную способность на самых загруженных участках, обеспечит вывод транзитного транспорта из поселков Октябрьский и Островцы, улучшит транспортную доступность до аэропорта Жуковский. А также уменьшит себестоимость перевозок, как пассажиров, так и торгово-снабженческих грузов, снизит количество дорожно-транспортных происшествий их тяжесть, значительно сократит время пребывания в пути участников движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.