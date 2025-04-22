Движение перекроют в центре Москвы из-за репетиции парада Победы 23 апреля

23 апреля с 21:00 в столице перекроют несколько центральных улиц для репетиции парада Победы. Ограничения продлятся до окончания мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Основные изменения коснутся Тверской улицы: будут закрыты участки от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой улицы. Также нельзя будет проехать по 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотному Ряду, Большой Никитской и съезду на Тверскую улицу со стороны станции метро «Маяковская».

Еще автомобильное движение может быть ненадолго остановлено на Тверском и Страстном бульварах, в Большом Путинковском переулке. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, будут закрыты некоторые подземные переходы через Тверскую улицу — у станций метро «Тверская» и «Пушкинская». А переходы у станций «Охотный Ряд» и «Маяковская» продолжат работать.