Движение остановилось: 8-балльные пробки образовались на дорогах Москвы

сегодня в 16:46

Днем в среду на столичных дорогах образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

Сильные заторы отмечаются на МКАД, ТТК. Садовом кольце. На карте столицы водители отметили много дорожных аварий.

В сторону центра стоят Ленинградское, Ярославское и Волоколамское шоссе, в сторону области — шоссе Энтузиастов, Ленинский проспект и т. д.

Сильные заторы наблюдаются на МСД в районе Курьянова, на СВХ в районе Лосиного острова, Смоленской и Ростовской набережных, Большом Каменном мосту, улице Большая Полянка, Пятницкой улице и других.

К 19 часам пробки в Москве достигнут показателя в 9 баллов, а потом начнется снижение загруженности улиц. К 20 часам будет уже 7 баллов, к 21 часу — 4 балла, а к 22 часам — 3 балла.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за 27 и 28 января в Москве выпало 21 мм снега (40% от месячной нормы). Сугробы выросли до рекордных в XXI веке значений – 52 см.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.