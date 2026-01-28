В столице выросли самые высокие январские сугробы в XXI века

На базовой метеостанции столицы ВДНХ высота сугробов в среду достигла 52 см, это самые высокие сугробы в городе в конце января в XXI веке, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что самые высокие сугробы за 70 лет зафиксированы в 1994 году. Тогда высота снежного покрова 28 января достигала 63 см. До этого рекорда мегаполису далеко, несмотря на продолжающийся снегопад. Кроме того, рекордные показатели для 29 января тоже установлены в 1994 году (61 см).

По его словам, за прошлую ночь выпало 8 мм осадков, или 15% от нормы месяца. С учетом осадков 27 января в Москве выпало 21 мм снега (40% от январской нормы). В целом месяце уже принес в столицу 70 мм осадков, или 132% от нормы. Таким образом, текущий январь делит с январем 2007 года пятое место в списке самых влажных в XXI веке.

В Подмосковье, по данным синоптика, больше всего осадков с начала снегопада выпало в Волоколамске — 25 мм и в Шереметьеве — 27 мм, что составляет около двух третей от нормы января (свыше 60%).

Леус добавил, что самые высокие сугробы в области зафиксировали в Коломне и Волоколамске — 57 см.

