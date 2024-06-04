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Движение на «зеленой» ветке метро вводят в график после сбоя

На Замоскворецкой линии столичной подземки движение вводится в график после увеличения интервалов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на «зеленой» линии метро были увеличены интервалы движения составов. Сбой произошел на центральном отрезке ветки.

Причиной стала проверка инфраструктуры.

Пассажиров призывали пользоваться другими линиями подземки и наземным транспортом, пока движение на Замоскворецкой ветке вводится в график.