Движение на Замоскворецкой линии метро вводится в график
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Движение на южном участке Замоскворецкой линии Мосметро вводят в график, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Интервалы курсирования поездов были временно увеличены. Это связали с проверкой инфраструктуры.
Сейчас движение на данном участке восстанавливают, вводя его в график.
Ранее на Арбатско-Покровской линии увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. Мужчина лег на них с телефоном в руках.