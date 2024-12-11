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Движение на Замоскворецкой линии метро вводится в график

Движение на южном участке Замоскворецкой линии Мосметро вводят в график, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Интервалы курсирования поездов были временно увеличены. Это связали с проверкой инфраструктуры.

Сейчас движение на данном участке восстанавливают, вводя его в график.

Ранее на Арбатско-Покровской линии увеличивали интервалы движения поездов из-за человека на путях. Мужчина лег на них с телефоном в руках.