«МК»: мужчина с телефоном лег на пути Арбатско-Покровской линии метро в Москве

Мужчина с телефоном спустился с платформы и лег на пути Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел в понедельник вечером на станции «Молодежная».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина со смартфоном в руках лежит в желобе безопасности между рельсами. В этот момент на него с платформы смотрят пассажиры и подходит сотрудник метрополитена.

Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщала, что на северо-западном участке Арбатско-Покровской линии метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. В настоящий момент движение восстановлено и идет по графику.