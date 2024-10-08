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Движение на внешней стороне 20 км МКАД восстановили после серьезного ДТП

Движение на внешней стороне 20 км МКАД восстановили после ДТП, в которое попали три автомобиля, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

Вечером 8 октября на внешней стороне 20 км МКАД столкнулись три автомобиля. Водитель одной из машин скончался на месте от полученных травм.

Движение в районе ДТП было затруднено на 1,7 км.

Ранее сообщалось, что дорожная авария на 20 км внутренней стороны МКАД унесла жизнь одного человека.