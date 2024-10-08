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Один человек погиб в результате столкновения трех авто на юге Москвы

Дорожная авария на 20 км внутренней стороны МКАД унесла жизнь одного человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы .

По предварительным данным, столкнулись три транспортных средства. Водитель одной из машин скончался на месте от полученных травм.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее в Москве водитель Infiniti вылетел на тротуар и снес дерево. Затем он бросил авто и пошел в барбершоп.