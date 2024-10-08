В Москве водитель Infiniti вылетел на тротуар, снес дерево и пошел в барбершоп

Видео с места происшествия в Сети опубликовали очевидцы, водитель Infiniti бросил иномарку под поваленным деревом и как ни в чем не бывало пошел наводить красоту в барбершоп, сообщает SHOT .

Сообщается, что авария произошла на Курьяновской набережной в районе Марьино. В результате ДТП машина снесла дерево и столб, а также потеряла одно из колес.

В момент аварии водитель иномарки был с товарищем. Приятели не стали ждать полицию и сотрудников МЧС на месте происшествия, а отправились в барбершоп. После того как их постригли, вернулись к машине и увидели, что на месте работают спасатели.

Все обстоятельства случившегося выясняются. Что стало причиной аварии, еще предстоит установить.