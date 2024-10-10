Движение на «салатовой» ветке метро вводят в график после сбоя Транспорт сегодня в 16:48 Фото - © Медиасток.рф

На Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки движение вводят в график после увеличения интервалов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на линии увеличили интервалы движения из-за пассажира на пути. Сбой в движении поездов произошел на южном отрезке «салатовой» ветки московского метро. 1 октября на центральном участке «оранжевой» ветки метро также произошел сбой из-за человека на пути. Движение было оперативно восстановлено.