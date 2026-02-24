Движение на дорогах Подмосковья утром 24 февраля составила 5 баллов
Загруженность дорог Московской области утром 24 февраля составила 5 баллов. На ряде федеральных и региональных шоссе зафиксированы затруднения движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
По данным ведомства, основные затруднения наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском и Волоколамском шоссе. Также движение осложнено на Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В министерстве транспорта призвали водителей соблюдать осторожность за рулем. Автомобилистам рекомендуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.
«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.