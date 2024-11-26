Движение машин через ж/д переезд в Дубне ограничат во вторник на время ремонта

Движение автомобилей на переезде в городском округе Дубна будет ограничено во вторник в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 12:00 до 15:00 в связи с проведением ремонтно-путевых работ будет закрыто движение автомобилей через железнодорожный переезд на улице Дачной. С 15:00 до 19:00 на переезде будет организован пропуск автотранспорта по одной полосе.

Работы необходимы для обеспечения безопасности движения поездов.

Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.