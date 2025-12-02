Движение легковых машин на трассе «Байкал» идет беспрепятственно

сегодня в 05:57

Движение легковых автомобилей на федеральной трассе Р-258 «Байкал» между Иркутской областью и Бурятией идет без затруднений, однако сложности наблюдаются для грузового транспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Южный Байкал».

«Движение определенно лучше, чем вчера. Легковой транспорт движется беспрепятственно», — говорится в сообщении.

Ранее огромная пробка образовалась на 152 км трассы «Байкал» у поселка Солзан в Иркутской области из-за снегопада. Затем она постепенно начала рассасываться.

Движение полностью перекрыли на 152 км трассы с 19 часов 30 ноября. Такой шаг предприняли для устранения последствий столкновений грузовиков.

Водители большегрузов не могли подняться в гору из-за обилия снега.

В Сети появилось видео, снятое в «снежном плену». На опубликованной записи видно, как колонна из стоящих машин уходит за горизонт. Водители припарковались и вышли на улицу, чтобы пообщаться. По словам очевидцев, пробка растянулась на множество километров.

