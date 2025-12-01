Огромная пробка образовалась на 152 км трассы «Байкал» у поселка Солзан в Иркутской области из-за снегопада. Затем она постепенно начала рассасываться, сообщает РЕН ТВ .

Движение полностью перекрыли на 152 км трассы с 19 часов 30 ноября. Такой шаг предприняли для устранения последствий столкновений грузовиков.

Водители большегрузов не могут подняться в гору из-за обилия снега. Некоторые из них стоят в пробке уже несколько часов. За окном очень холодно: температура воздуха примерно 20 градусов ниже нуля.

В Сети появилось видео, снятое в «снежном плену». На опубликованной записи видно, как колонна из стоящих машин уходит за горизонт. Водители припарковались и вышли на улицу, чтобы пообщаться. По словам очевидцев, пробка растянулась на множество километров.

Позднее пробка начала немного рассасываться. Открыто движение по направлению к Иркутску, однако в сторону Байкальска машины все еще не двигаются.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.