сегодня в 22:39

Движение из-за пожара на Изюмской улице в Южном Бутово перекрыто

Движение транспорта по Изюмской и 1-й Северодонецкой улицам временно перекрыто в связи с возгоранием, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Как сообщает Telegram-канала «112», сейчас происходит обрушение здания и прилегающих хозпостроек. Площадь возгорания составляет больше 200 «квадратов». Отмечается, что есть угроза перехода огня на соседние здания.

Ранее на внешней стороне 6 км МКАД произошла жесткая авария: там столкнулись «Газель» и «Жигули», после чего обе машины загорелись.

