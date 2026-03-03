«Это п*****!»: на МКАД после ДТП загорелись «Газель» и «Жигули»

На МКАД произошло жесткое ДТП с «Газелью» с последующим пожаром

3 марта на внешней стороне 6 км МКАД произошла жесткая авария: там столкнулись «Газель» и «Жигули», после чего обе машины загорелись. В итоге из-за случившегося образовался затор на внешней стороне трассы около съезда 7А, сообщили в столичном Дептрансе .

Предварительно известно, что проезд возможен только по 2 полосам из 5. Пробка растянулась на 4 км. Водителям рекомендуют искать альтернативные маршруты для объезда этого участка.

На опубликованных кадрах видно, что обе машины, попавшие в ДТП, горели открытым пламенем. Присутствующие в районе происшествия старались как можно скорее разгрузить «Газель» — из грузовика доставали многочисленные коробки с товаром.

«Это п*****!» — сказал за кадром автор ролика, опубликованного Telegram-каналом «112».

К месту происшествия выехали экстренные службы столицы. Подробности аварии и данные о возможных пострадавших пока выясняются.

