Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

сегодня в 14:41

На автомобильной части Крымского моста движение транспорта восстановлено, сообщается на официальном Telegram-канале моста.

На 14:00 по московскому времени в очереди со стороны Тамани стояли 287 автомобилей. Время ожидания около часа.

В очереди со стороны Керчи стояли 290 транспортных средств. Время ожидания также около часа.

Ранее движение на Крымском мосту было временно перекрыто. Водителей просили сохранять спокойствие.