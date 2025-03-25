Движение автомобилей на трех переездах в Подмосковье будет ограничено с 26 марта

Движение автомобилей через три железнодорожных переезда расположенных в Орехово-Зуевском, Луховицком и Павлово-Посадском городских округах будет ограничено с 26 марта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

26 марта с 06:00 до 23:59 29 марта будет закрыт для движения переезд, расположенный на автомобильной дороге Ликино-Дулево. Альтернативный маршрут возможен по дороге, примыкающей к Носовихинскому шоссе вблизи города Дрезна. 29 марта с 00:01 до 23:59 ограничивается движение через переезд, расположенный в деревне Криулино городского округа Павловский Посад. Объезд через Носовихинское шоссе и Московское Малое Кольцо (А-107).

27 и 28 марта с 09:00 до 17:00; 31 марта с 08:00 до 17:00 2 апреля; 4 и 9 апреля с 08:00 до 17:00 будет закрыт переезд, расположенный в районе станции Луховицы. Объезд возможен через переезд на улице Гагарина в районе Луховицкого мукомольного завода.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездки заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.