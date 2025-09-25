Движение автомобилей на двух переездах в Подмосковье ограничат с 30 сентября

Движение автомобилей на двух переездах в Московской области, расположенных в городском округе Ступино и Одинцово, будет ограничено с 30 сентября в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

30 сентября и 1 октября в период с 9:00 до 16:00 будет закрыт переезд в городском округе Ступино, расположенный на участке Усады-Окружные — Малино Большого кольца МЖД, на пересечении с автодорогой регионального значения 46H-11639. Объезд через переезд около станции Малино.

1 и 2 октября с 9:00 до 23:00 движение на переезде в районе деревни Жуковка Одинцовского городского округа, расположенного на перегоне Кунцево-1 — Усово, организуется по одной полосе в реверсивном режиме. С 23:00 1 октября до 6:00 2 октября — переезд будет закрыт. Проезд будет возможен только для машин экстренных служб. Объезд через Подушкинское и Красногорское шоссе.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.