Движение автомобилей на двух переездах в Подмосковье ограничат с 14 ноября

Движение автомобилей на двух переездах в Московской области, расположенных в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа и рядом с остановочным пунктом Луговая Савеловского направления в одноименном микрорайоне города Лобня, будет ограничено с 14 ноября в связи с проведением ремонтных работ. В ходе работ на переездах планируется заменить резинокордовое покрытие, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, с 14 ноября с 9:00 до 21:00 17 октября будет закрыт переезд в поселке Некрасовский. Объезд через Дмитровское шоссе.

С 20 ноября с 9:00 до 21:00 24 ноября временно закрывается переезд вблизи остановочного пункта Луговая. Объезд через автодорогу Северный обход Лобни.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.