Движение автомобилей через два ж/д переезда в Подмосковье закроют с 20 ноября

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда, расположенных в районе д. Повадино, д. Ступино будет закрыто с 20 ноября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

20-21, 22–23 ноября с 5:30 до 5:30 будут закрыты для движения два переезда на автодороге, соединяющей деревни Повадино и Щеглятьево, Ступино и Глотаево городского округа Домодедово в связи с капитальным ремонтом пути.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.