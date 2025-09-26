Движение автобусов по расписанию проверили в Солнечногорске на трех маршрутах

Регулярность пассажирских перевозок на общественном транспорте проинспектировали в Солнечногорске. Сотрудники администрации городского округа отследили прибытие и отправку автобусов на автостанции по маршрутам № 11, 29 и 30, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверка проходила в вечернее время. Она показала соответствие движения городских автобусов указанному графику. Однако в беседе пассажиры посетовали, что в 16:42 автобус по маршруту № 30 не был подан с автовокзала. При выявлении нарушений на муниципальных маршрутах администрация направляет уведомления в «Мострансавто» и, при необходимости, — в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Такие проверки мы проводим еженедельно. Они помогают не только своевременно выявлять недочеты в движении общественного окружного транспорта, но и оперативно на них реагировать и вносить корректировки. Мы находимся на постоянной связи с транспортным предприятиям и совместно прорабатываем меры для обеспечения удобства пассажиров. У нас есть полное понимание и солидарность с нашими жителями в том, насколько важно своевременно добраться до работы, учебы, на врачебный прием», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Благодаря совместной работе властей и перевозчика в 2025 году в Солнечногорске поменяли расписание маршрута № 30, чтобы синхронизировать его с движением электропоездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.