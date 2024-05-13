Движение авто временно закроют на участке трассы М-8 «Холмогоры» с 14 по 17 мая

Движение будет закрыто продолжительностью не более 30 мин в сторону области — в период с 01:00 до 01:40, а в сторону Москвы — в период с 02:00 до 02:40.

Водителям необходимо скорректировать маршрут в указанное время или ожидать окончания работ на месте. Также их просят быть внимательными, учитывать информацию при планировании поездок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.