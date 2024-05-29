Движение авто через два ж/д переезда в Подмосковье ограничат с 29 мая по 7 июля

В связи с ремонтными работами с 29 мая по 7 июня в Подмосковье ограничат движение автомобилей через два железнодорожных переезда. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, с 29 мая по 2 июня с 22:00 до 6:00 часов движение автотранспорта будет организовано через переезд по одной полосе в деревне Сафоново возле станции Раменское и в поселке Дружба в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Также с 3 по 7 июня железнодорожный переезд в д. Алексино и д. Подпорино будет закрыт в связи с капитальным ремонтом пути перегона Поварово-3 — Манихино-2 БМО. Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что пробки на переездах появляются из-за интенсивного движения поездов. В Раменском округе — один из самых плотных заторов, пробки растягиваются на 2–3 км.

«Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады», — заявил Воробьев.