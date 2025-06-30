Два разноуровневых пешеходных перехода над ж/д построят в Подмосковье в 2025 г

Два разноуровневых пешеходных перехода над железнодорожными путями построят в Подмосковье в текущем году, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«С 2022 года мы построили 7 новых разноуровневых пешеходных переходов», — сказал Сибатулин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется строительство четырех разноуровневых пешеходных переходов в Одинцове, Люберцах и Лобне. Также в 2025 году стартует строительство переходов в Королеве и Раменском.

Министр добавил, что еще в этом году будут капитально отремонтированы 4 разноуровневых пешеходных перехода в Долгопрудном и Коломне. В рамках работ они будут оборудованы лифтами для маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.