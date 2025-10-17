Два новых автобусных павильона откроют после реконструкции в Наро-Фоминске

Два новых автобусных павильона откроют после реконструкции в центре Наро-Фоминска уже в ближайшие выходные. Один на площади Свободы, второй — на улице Маршала Жукова. Сейчас рабочие благоустраивают территорию и монтируют технологическое оборудование — USB-розетки для зарядки гаджетов, камеру наблюдения, информационный монитор. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сделать автобусные остановки стильными и современными попросили сами жители города. С ними Роман Шамнэ проверили готовность объекта на улице Маршала Жукова. Жители поблагодарили главу округа — этот павильон особенно важен для детей, которые здесь живут и учатся.

Позже здесь может появиться стенд, посвященный Вере Волошиной. Напротив автобусной остановки — Дом творчества имени героини Великой Отечественной войны. Оформить локацию с патриотическим смыслом — предложение местных депутатов и жителей. По их просьбе в городе поэтапно обновят и другие остановочные пункты.

«Работы на финише: подрядчик подключает освещение, настраивает систему видеонаблюдения. Обещают — в эти выходные остановки заработают. Ценно было услышать от жителей, что город действительно становится комфортнее. Пассажиры ждут такие же остановки и в других районах округа. В следующем году продолжим эту работу», — отметил глава округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.