Два новых автобуса получил школьный автопарк Клина к началу учебного года

Новые автобусы ПАЗ — продукция Павловского автомобильного завода. На днях их пригнали в округ Клин прямиком из Нижегородской области. Первые 500 км уже позади, шофер Михаил Афоненков отмечает, что водительское место достаточно удобное, но главное, что для юных пассажиров созданы комфортные условия. Установлены кресла с пятиточечными ремнями безопасности, есть у данной модели и другие новшества. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Посадочных мест стало 23 — это больше, чем раньше. Здесь новая система отопления, которая позволяет салону лучше прогреваться. У этой модификации есть и задняя дверь. На входных группах автоматические подножки с противоскользящим покрытием, что очень удобно», — рассказал Михаил Афоненков.

Водитель с нетерпением ждет, когда отправится в свой первый рейс — территория развоза уже известна, это сельские школы округа.

До 1 сентября автобусу еще предстоит брендирование, в управлении образования уточняются маршруты и расписание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.