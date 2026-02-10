Два электробуса российского производства вышли на маршрут на востоке Москвы

Инновационный общественный городской транспорт вышел на маршрут № 776 на востоке столицы, он проходит у станции метро «Новогиреево» и одноименной станции МЦД, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем развивать сеть электробусных маршрутов. Транспорт на электротяге приходит в столицу и заменяет автобусы. Это повышает комфорт в поездках и улучшает экологию. На новом маршруте в ВАО курсируют 2 современных электробуса российского производства», — сказал Ликсутов.

Электробусы нового поколения КАМАЗ-52222 курсируют в трех районах Восточного округа: Ивановское, Новогиреево и Перово.

Современный транспорт сделал еще более комфортными поездки до скверов, популярных мест для отдыха, медицинских и образовательных учреждений.

Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа на более чем 60 тонн в год. Благодаря плавному ходу, отсутствию шума и вибраций обеспечивается еще более высокий уровень комфорта поездок.

Электробусы начали курсировать в Москве с 2018 года. С 2022 года в мегаполис поставляют технику улучшенной комплектации, где есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому. Увеличенный на 18% передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Электрический обогреватель в салоне не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках «Мосгортранса». Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в стране и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экомашины вышли на маршруты в ТиНАО. Через год на северо-западе построили парк «Митино». После этого электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах Москвы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года открыли третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

В 2025 году на маршруты вышли электробусы нового поколения КАМАЗ-52222. Они стали еще комфортнее благодаря переработанной планировке салона, увеличенной на 15% накопительной площадке, местам для ручной клади и измененной конструкции дверей.

