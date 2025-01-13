Дублер Егорьевского шоссе в Подмосковье начнут строить в 2025 году

В Московской области в 2025 году приступят к строительству еще одной платной дороги — дублера Егорьевского шоссе длиной 36,2 км, сообщает «Коммерсант» .

Новая трасса свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Рабочее название дороги — Москва – Егорьевск – Тума – Касимов, или МЕТК.

Большую часть затрат на реализацию данного проекта готов профинансировать Газпромбанк (ГПБ).

В подмосковном Минтрансе рассказали, что дублер будет представлять собой четырехполосную дорогу с 9 развязками и 32 мостами. Трасса будет идти от поселка Томилино через городские округа Люберцы и Раменский, она выйдет к ЦКАД недалеко от села Гжель. Строительство планируется закончить в 2027–2028 годах.

Двухполосное Егорьевское шоссе является одной из самых загруженных подмосковных дорог. Трасса начинается в Люберцах и заканчивается в Касимове (Рязанская область). Реконструкцию власти области считают нецелесообразной из-за плотной застройки около дороги.

Благодаря дублеру транзитный поток грузовиков уйдет из населенных пунктов, поэтому там повысится безопасность дорожного движения, будет создана дополнительная связь на участке между ЦКАД и МКАД, улучшится транспортная доступность для свыше чем 2 млн жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году приступят к строительству развязки на ЦКАД, которая расположена на пересечении с Дмитровским шоссе, будут проектировать еще две — на Щелковском и Фряновском шоссе.

«Приступим к реконструкции Носовихинского шоссе, строительству путепровода через ж/д пути в Балашихе (деревня Черное), путепроводов в Люберцах, Орехово-Зуеве, в Мытищах на развязке Волковского шоссе и ул. Мира, а также Лыткаринского путепровода через М-5 „Урал“ на старом Лыткаринском шоссе», — перечислил глава региона.