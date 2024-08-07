Дошкольники Павловского Посада отметили День рождения светофора

Сотрудники Госавтоинспекции Павловского Посада провели для дошкольников акцию «Светофор» в День его рождения. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инспектора напомнили ребятам о необходимости соблюдения сигналов светофора и отрабатывали навыки перехода регулируемых пешеходных переходов. После теоретических занятий в детских садах была организована квест-игра «Сигнал светофора».

В завершение мероприятий ребята водили хоровод вокруг именинника, наперебой задавали вопросы о светофоре и делились полученными знаниями. Автоинспекторы уверены, что подобные мероприятия надолго остаются в памяти детей и позволяют воспитать послушных участников дорожного движения.

ЦМне, как маме детсадовца, очень важно, чтобы ребенок знал правила дорожного движения. Несомненно, мы учим вместе с ним правила дома и на прогулке, но совсем другой момент, когда эти же правила объясняет сотрудник Госавтоинспекции. Сыну очень нравятся такие занятия. Говорит, что хочет стать полицейским», — отметила Алена Носова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.