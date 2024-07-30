Дорожные знаки восстановили на 11 дорогах Подмосковья

Работы провели на 36-м км Егорьевского шоссе в д. Трошково Раменского округа, улицах Фрунзе и Жуковского в Жуковском, ул. Томилинской в Дзержинском, ул. Коммунальной в Королеве, ул. Угольной и Волковском шоссе в Мытищах, ул. Краснополянской в Лобне, ул. Ленина в Озерах. Также работы провели в Дмитрове на Восточной объездной дороге и в Щелкове на ул. Центральной и на ул. Калинина в п. Загорянском.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии.

Специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков, которые выявляют в ходе обследования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.