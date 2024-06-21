Дорожные знаки отремонтировали в Лосино-Петровском округе
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В ходе обследования региональной дорожной сети сотрудниками «Мосавтодора» были выявлены выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки в 8 округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Знаки восстановили на улице Заводской в поселке Свердловский округа Лосино-Петровский.
Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков.
Также в ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится еженедельно. В рамках обследований специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов, состоянию дорожных знаков и светофоров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.
«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.