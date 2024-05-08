Дорожные службы восстановили искусственные неровности в 7 округах Подмосковья
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Специалисты «Мосавтодора» восстановили искусственные неровности на дорогах Подмосковья в семи округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
В ходе обследования дорожники выявили ненормативное состояние искусственных неровностей и привели их в порядок. Работы провели на ул. Лесной в Дзержинском, на дороге в д. Кобылье Зарайского округа, на Ярославском шоссе в Сергиевом Посаде, на Рязанском шоссе в мкр. Салтыковка в Балашихе, на ул. Нагорной в Лосино-Петровском, на Домодедовском шоссе в селе Домодедове, а также на улице Староандреевской в поселке Андреевка Солнечногорска.
Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.
Обследование дорожной сети и оперативные работы проводятся регулярно в рамках летнего содержания для повышения комфорта и безопасности участников дорожного движения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.